Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
Niğde'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı. Ekipler, tütün kaçakçılığını önlemek amacıyla yaptığı operasyonda 325 bin kaçak makaron ele geçirdi.
Niğde'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 325 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.