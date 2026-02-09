Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında ihbar üzerine yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.