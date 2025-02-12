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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 110 Bin Makaron ve 129 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 110 Bin Makaron ve 129 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Niğde'de düzenlenen operasyon sonucunda, kaçak sigara imalatı ve satışıyla ilgili 110 bin 400 makaron ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 110 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 71 bin 100'ü dolu olan 110 bin 400 makaron, 129 kilogram kaçak tütün ile 4 elektrikli kompresörlü sigara basma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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