Haberler

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyon sırasında çok sayıda kaçak sigara, sahte alkol ve silah ele geçirildi.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 7-12 Ekim'de kaçak sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve depolarında yapılan aramalarda, 22 bin 540 makaron, 46 paket nargile tütünü, 40 litre etil alkol, 23 elektronik sigara, 4 şişe sahte içki, 2 tabanca, 2 şarjör, ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Tükürük kavgası faciayla bitti! Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü

Korkunç iddia! Hemşire yüzüne tüküren hastayı iğne ile öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.