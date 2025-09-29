Niğde'de Kaçak İçki Operasyonu: 920 Litre Ele Geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 920 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki imal edildiği bilgisi üzerine Bahçeli beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 920 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.