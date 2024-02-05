Niğde'de Kaçak Araç Motoru Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak araç motoru getirdikleri ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollarla araç motoru getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, çeşitli markalara ait 27 araç motoru ele geçirildi, 7 zanlı yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.