Niğde'de Kablo Hırsızlarına Operasyon: 3 Gözaltı

Niğde'nin merkez ve Çiftlik ilçelerinde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türk Telekom'a ait haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, hırsızlığı Ö.K, B.U. ve S.U'nun yaptığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonlarla çaldıkları 1330 metre kabloyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.