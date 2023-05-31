Niğde'de Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Tabanca ve Tüfek Ele Geçirildi

Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Ağçaşar Köyünde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 4 adet şarjör ve 236 adet 7,65 mm ve 16 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 1 adet şarjör ve 58 adet 12 calibre fişek ile 24 adet 7,62 mm Kalaşnikof tüfeğine ait fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE