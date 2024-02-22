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Niğde'de Jandarma Ekipleri 532 Zanlıyı Yakaladı

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Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 532 şüpheliyi gözaltına aldı. 66 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Niğde'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 532 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranması bulunan 532 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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