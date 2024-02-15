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Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden 300'e yakın üye AK Parti'ye katıldı

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Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden yaklaşık 300 üyenin AK Parti'ye katıldığı bildirildi. İl yöneticileri ve il genel meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu yeni üyelere rozet takıldı.

Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden 300'e yakın üyenin Ak Parti'ye katıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen törende, İYİ Parti'nin çeşitli kademelerinde görev almış il yöneticileri ile il genel meclisi üyesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 partili, Ak Parti'ye geçti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, yeni üyelere rozet taktı.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, "Seçimlerde bize destek vermek üzere partimize katılan yeni üyelere teşekkür ediyorum. Partimiz her geçen gün büyüyor, AK Parti ailemiz genişliyor. Partimize güç katan yeni üyelerimizle yerel seçimlerde rekor oy oranıyla tarihi bir zafere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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