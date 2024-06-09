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Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

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Niğde'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde düzenlenen protestoda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, zulmün son bulmasını talep etti. AGD Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul, İsrail'in bölgede devam eden katliamlarını kınayarak, silahın İsrail'in anlayacağı tek dil olduğunu belirtti.

Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin'de devam eden zulmün son bulması için ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan attı.

AGD Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in anlayacağı tek dilin silah olduğunu söyledi.

İsrail'in bölgede katliama devam ettiğini belirten Özkul, şunları kaydetti:

"8 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejimi yeni bir caniliğe imza atmış ve Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresinde 200'ü aşkın Filistinliyi şehit etmiştir. Yardım tırlarını kamufle aracı olarak kullanan Siyonistlere ABD özel birlikleri de bu katliamda eşlik etmiştir. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yerdir."

Kaynak: AA / Güncel

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