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Niğde'de 'İsimsiz Kahramanlar, Geri Dönmeyi Düşünmediler' oyunu sahnelenecek

Niğde'de "İsimsiz Kahramanlar, Geri Dönmeyi Düşünmediler" oyunu sahnelenecek

Güncel Haberler

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, 20 Mayıs Cumartesi günü "İsimsiz Kahramanlar, Geri Dönmeyi Düşünmediler" adlı tiyatro oyunuyla sahne alacak.

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, 20 Mayıs Cumartesi günü "İsimsiz Kahramanlar, Geri Dönmeyi Düşünmediler" adlı tiyatro oyunuyla sahne alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunu vatandaşlar, ücretsiz izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gönüllülük esasıyla seçtikleri kursiyerlerin sahneye çıkacak hale geldiğini belirtti.

Kentin her alanda gelişmeye devam edeceğini aktaran Özdemir, "Sadece tiyatro alanında değil, kültür ve sanatın her alanında Niğde'mizi bir yıldız yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta kültür ve sanat galerimizde yeni sergimizi açtık. Aynı zamanda kültürel açıdan şehrimiz geliştirmek için yepyeni kütüphaneler yapıyoruz. Mahalle aralarına gençlik merkezleri yapıyoruz ve gençlerimizin güzel vakit geçirebilecekleri yerler tesis ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu Niğde Güncel Haberler

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