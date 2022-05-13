Niğde'de iş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Niğde'de iş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde'de iş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı

Niğde'de bir iş yerinden demir çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir iş yerinden demir çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinden 3,5 ton demir çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ş'yi gözaltına aldı.

Zanlının çaldığı demiri satın aldığı belirlenen hurdacı hakkında "hırsızlık malı satın almak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ş nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Haberler

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