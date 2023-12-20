Üye Girişi
Haberler

Niğde'de "İnsan ve Adalet Üzerine Bir Yaşam Hikayesi" konferansı verildi

Güncelleme:
Abone Ol

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "İnsan ve Adalet Üzerine Bir Yaşam Hikayesi" konferansı düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "İnsan ve Adalet Üzerine Bir Yaşam Hikayesi" konferansı düzenlendi.

Niğde Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansta, öğrencilerle bir araya geldi, tecrübelerini paylaştı.

Ünlü, okumanın hafıza gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Fikirlerin ve düşüncelerin temellendirilmesi gerektiğini belirten Ünlü, "Hayat denilen şey tecrübeden başka bir şey değildir. Bilmek, okumak, yazmak da bir yere kadar. Hayatta her şeyi bize tecrübe öğretir. Bilen sorgular, hemen inanmaz. Duyduğunuz her bilgiyi kabullenmeyin, kendinizce araştırın ve analitik bakış açısına sahip olun." ifadelerini kullandı.

Ünlü konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

Programa Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürlü Adnan Özdemir ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Halisdemir Niğde Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title