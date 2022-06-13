Niğde'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 64 hacı adayı, Niğde'den dualarla uğurlandı.

Fatih Sultan Mehmet Camisi avlusunda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, 2 yıl aradan sonra hac kafilesini kutsal topraklara göndermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Devletin organizasyonlarının çok güçlü olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"İnşallah size sadece orada ibadet etmek kalacak. Devletimiz bütün organizasyonu düşündü. Sizin zorlu olan bu yolculuğunuzda işlerinizi kolaylaştıracaktır. Zor günlerden geçiyoruz, zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bütün dünya Müslümanlarının, mazlumların ümidi biz kaldık. Bundan dolayı gittiğiniz yerlerde devletimizin, milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve mazlumlar için dualar bekliyoruz."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de hacı adaylarına hayırlarla gidip gelmeleri temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Osman Ayas ise bu yıl Niğde'den 148 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini bunların 64'ünü şimdi uğurladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından aileleriyle vedalaşan hacı adayları, Medine'ye gitmek üzere otobüsle Adana Şakirpaşa Havalimanı'na uğurlandı.