Üye Girişi
Haberler

Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Niğde'de Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, toplam 286 projenin durumu ve harcamalar hakkında bilgi verildi.

Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı ilk toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonu'ndaki toplantı, yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Vali Cahit Çelik, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 286 proje bulunduğunu belirtti.

Bu projelerin 78'inin kamu hizmetleri, 78'inin ulaştırma, 74'ünün tarım, 37'sinin eğitim, 11'inin sağlık, 4'ünün kültür ve turizm, 4'nünü enerji sektörlerine ait olduğunu aktaran Çelik, "286 projenin toplam değeri 15 milyar 229 milyon 787 bin liradır. Bu projeler için toplam 3 milyar 348 milyon 439 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 2 milyar 970 milyon 826 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 88,72'dir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Valiliği Konferans Niğde Tarım Enerji Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Oscar adayları kimler? 96. OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI! Oscar adayı film ve diziler neler? Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim? Kolpaçino 3. Devre filmi konusu, oyuncuları ve Kolpaçino 3. Devre özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Aile dizisi final mi? Aile dizisi ne zaman final yapacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hitman Ajan 47 filmi oyuncuları kim? Hitman Ajan 47 filmi konusu, oyuncuları ve Hitman Ajan 47 özeti! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 24 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 23 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Kopuk nerede çekiliyor? Pendikspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Aile full bölüm izle! Aile 29. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sinan Albayrak'ın dizi ve filmleri! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title