Niğde'de iki kişinin ölü bulunmasıyla ilgili şok detaylar

Niğde'nin Bor ilçesinde evde cesetleri bulunan 2 kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Toplu Konut Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası R.Ö. (40) ile kız arkadaşı evli ve 4 çocuk annesi H.Y'nin (48) ölü bulunmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Y'nin kocası, işlemlerinin ardından salıverildi.

Otopsi raporunda kadının önce darbedildiği ve boğulduğu, adamın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö. ve H.Y, 22 Kasım'da Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta evde ölü bulunmuştu.