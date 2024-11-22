Niğde'de İki Kişinin Cesedi Bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından haklarında kayıp başvurusunda bulunulan R.Ö. ve kız arkadaşı H.Y'yi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişinin Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde olduklarını belirledi.

Eve giren ekipler, R.Ö. ve H.Y'nin cesedini buldu.

Cesetler, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.Ö. ve H.Y'nin öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.