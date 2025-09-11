Niğde'de İki Firari Hırsız Yakalandı

Niğde'de "hırsızlık" suçundan haklarında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 20 gün ile 16 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında "hırsızlık" suçundan 25 yıl 3 ay 20 gün kesinlenmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Z.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.