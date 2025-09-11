Haberler

Niğde'de İki Firari Hırsız Yakalandı

Niğde'de 'hırsızlık' suçundan toplamda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan iki firari, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Niğde'de "hırsızlık" suçundan haklarında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 20 gün ile 16 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında "hırsızlık" suçundan 25 yıl 3 ay 20 gün kesinlenmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Z.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

