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Niğde'de iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Niğde'de iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Niğde'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Niğde'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

A.Ç. (61) idaresindeki 06 FVH 85 plakalı kamyonet, Ulukışla ilçesi Demirköprü mevkisinde, M.Ç. yönetimindeki 44 ADD 380 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada M.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan 9 kişi ve sürücü A.Ç yaralandı.

Yaralılar, Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Ulukışla Niğde Güncel Haberler

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