Niğde'de içecek fabrikasında zehirlenen işçilerin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenen 5 işçiden 2'sinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenen 5 işçiden 2'sinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında dün temizlik yapmak için girdikleri su kazanında kimyasal tepkime sonucu zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alınmıştı.