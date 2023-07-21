Niğde'de horoz dövüştüren 71 şüpheli gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu
Güncel Haberler
Niğde'de Ulukışla ilçesinde horoz dövüşü organize edildiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı ve 22 horoza el konuldu. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Niğde'de horoz dövüştüren 71 şüpheli gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiğiyle bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenlediği operasyonda, 71 şüpheliyi gözaltına aldı, 22 horoza el koydu. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel