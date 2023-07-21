Niğde'de horoz dövüştüren 71 şüpheli gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu

Niğde'de Ulukışla ilçesinde horoz dövüşü organize edildiği bilgisi üzerine yapılan operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı ve 22 horoza el konuldu. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.