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Niğde'de horoz dövüştüren 71 kişi gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu

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Niğde'de horoz dövüştüren 71 kişi gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan kişilere adli ve idari işlem başlatıldı.

Niğde'de horoz dövüştüren 71 kişi gözaltına alındı, 22 horoza el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde horoz dövüşü organize edildiğiyle bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipyer, 71 kişiyi gözaltına aldı, 22 horoza el koydu.

Horoz dövüştürenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Operasyon Ulukışla Niğde Güncel Haberler

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