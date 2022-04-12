Niğde'de hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

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Niğde'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Niğde'de 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 3 bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Ü.K'yi çaldığı malzemelerle yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin adından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Niğde, Güncel, Haberler

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