Niğde'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 3 bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Ü.K'yi çaldığı malzemelerle yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin adından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.