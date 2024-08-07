Niğde'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına 25 Gözaltı

Niğde'de temmuz ayında meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında 14 hırsızlık olayı ile ilgili 22 zanlıyı yakaladı.

Ayrıca nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.