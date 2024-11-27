Niğde'de Hilal-i Ahmer Sokağı Açıldı

Niğde'de Güzel Sanatlar Lisesi'nde, Türk Kızılay tarafından öğrencilerde farkındalık oluşturmak için Hilal-i Ahmer Sokağı açıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Kızılay'ın, Osmanlı döneminde savaşlarda yaralı ve hasta askerlere yardım etmek amacıyla kurulduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kızılay, 1877 yılında Hilal-i Ahmer adını aldı, ardından Cumhuriyet'le beraber çok önemli bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Kızılay neredeyse her toplumsal olayda yanımızda, bu açıdan özellikle vatandaşlarımızı mağdur eden büyük afetlerde Kızılay'ın her zaman desteğini gördük. Sadece ülkemizde değil Bangladeş'ten Somali'ye, Sudan'dan Lübnan'a, Filistin'e kadar Kızılay her zaman mazlumun, garibin, fakir ve fukaranın yanında olmuştur."

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da genç nesillerin hilalin sıcaklığını hissetmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Gençler, Kızılay'la buluşsun ve kıymetli öğretmenlerimizin ellerinde göreneklerimizi öğrenerek yarınları şekillendirsin. Bütün muradımız, tüm eğitim yuvalarımızda yarının Alper Gezeravcı'ları, Aziz Sancar'ları, Canan Dağdeviren'leri yetişsin ama bizim değerlerimize ve medeniyet köklerine değer katsınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Hilal-i Ahmer Sokağı'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sokak açıldı, öğrenciler, halk oyunu gösterisi ve müzik dinletisi sundu, Türk Kızılayı anlatan resim sergisi açıldı.

Programa, Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.