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Niğde'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Niğde'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Güncel Haberler

Niğde'de Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Niğde'de Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahatin sağlanması amacıyla havadan denetim yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı helikopterle merkez, Bor ilçesi ve Niğde-Ankara Otoyolu'nda yapılan kontrollerde, 35 araç denetlendi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı Niğde Güncel Haberler

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