Niğde'de Haziran Ayında Uyuşturucu Operasyonunda 43 Zanlı Gözaltına Alındı

Niğde'de haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 43 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haziran ayında düzenledikleri operasyonlarda 43 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda, 238,55 gram sentetik uyuşturucu, 9,82 gram esrar, 810 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ile 9 bin 915 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.