Niğde'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 10 kişi yaralandı Güncel Haberler Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi, yaralandı. Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi, yaralandı. Alınan bilgiye göre, A.A'nın kullandığı 34 DLK 581 plaka hafif ticari araç, Adana- Niğde Otoyolu Güney Gişeleri yakınında devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 9 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Adana Niğde Güncel Haberler

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