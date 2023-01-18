Niğde'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
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Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi, yaralandı.
Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi, yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A'nın kullandığı 34 DLK 581 plaka hafif ticari araç, Adana- Niğde Otoyolu Güney Gişeleri yakınında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 9 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel