Niğde'de Güzellik Merkezi Sahibi Pompalı Tüfekle Vuruldu

NİĞDE'de güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir, tartıştığı kasap komşusu tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Kıyafetini parçalayarak yarasına tampon yapan İmir, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. Güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir ile iş yerinin karşısında kasaplık yapan, ismi açıklanmayan kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinden pompalı tüfeğini alan kasap, İmir'in bacağına ateş edip kaçtı. Ayhan İmir, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kıyafetinin bir parçasını koparan İmir, ekipler gelene kadar bacağındaki yaraya tampon yaptı. Ayhan İmir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakaladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.