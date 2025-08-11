Niğde'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen toplantıda, kentte ve bölgede asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ve uygulamalar görüşüldü.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar da ele alındı.