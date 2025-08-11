Niğde'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde'de, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ildeki asayiş konuları ve vatandaşların güvenliği için alınan tedbirler ele alındı.

Niğde'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen toplantıda, kentte ve bölgede asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ve uygulamalar görüşüldü.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
