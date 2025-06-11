Niğde'de Güvenlik Ekiplerinden Suç Operasyonu: 165 Kişi Yakalandı

Niğde'de güvenlik ekiplerince son bir haftada yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 165 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, il genelinde sürdürülen çalışmalarda 165 kişi yakalandı.

Öte yandan göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 10 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek.