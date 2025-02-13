Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çelik, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Niğde'de 1317 emniyet ve 827 jandarma personelinin görev yaptığını söyledi.

Niğde ve Türkiye'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Çelik, ocak ayında terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber ve asayiş suçları ile trafik kontrollerine ilişkin çalışmaları paylaştı.

Ocak ayında terör örgütlerine yönelik 4 operasyonda yakalanan 4 şüphelinin tutuksuz yargılandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 21 operasyonda yakalanan 43 şüphelinin 3'ü tutuklandı. Bu operasyonlarda 896 bin 940 gümrük kaçağı makaron, 943 paket kaçak sigara, 3 gümrük kaçağı cep telefonu, 6 ruhsatsız tüfek, 40 tabanca ve 1330 fişek ele geçirildi. Uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik düzenlenen 169 operasyonda gözaltına alınan 195 şüpheliden 32'si tutuklandı, 1 kilo 912 gram uyuşturucu madde, 210 sentetik hap, hassas terazi, 2 kök kenevir, 8 kenevir tohumu ve 24 uyuşturucu kullanma aparatına el konuldu."

Çelik, göçmen kaçakçılığına yönelik 2 operasyonda yakalanan 3 şüpheliden birinin tutuklandığını belirtti.

Toplam 180 aranan kişinin yakalandığını vurgulayan Çelik, "Trafik denetimlerinde ise 90 bin 594 araç kontrol edildi, 9 bin 290 araca cezai işlem uygulandı, eksiği bulunan 530 araç trafikten men edildi. Bu ay içerisinde ise meydana gelen 90 trafik kazasında 155 vatandaşımız yaralanmış, 5 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.