Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, Niğde'de yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar paylaşıldı. Mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve trafik denetimleri hakkında bilgi verildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çelik, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, Niğde'de 1288 emniyet ve 736 jandarma personelinin görev yapıtğını söyledi.

Niğde ve Türkiye'nin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirten Çelik, mayıs ayında terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber ve asayiş suçları ile trafik kontrollerine ilişkin çalışmaları paylaştı.

Mayıs ayında terör örgütlerine yönelik 19 operasyonda, yakalanan 19 şüpheliden birinin tutuklandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 14 operasyonda yakalanan 18 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda 1 milyon 375 bin gümrük kaçağı makaron, 735 paket kaçak sigara, 95 şişe sahte alkol, 6 gümrük kaçağı cep telefonu, 5 sahte belge, 4 sahte çek, 2 ruhsatsız tüfek ve 3 ton vergilendirilmemiş gübre ele geçirildi. Uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik düzenlenen 117 operasyonda gözaltına alınan 139 şüpheliden 29'u tutuklandı, 1 kilo 667 gram uyuşturucu madde, 350 sentetik hap, 2 hassas terazi ve 10 bin 100 liraya el konuldu."

Çelik, geçen ay gerçekleşen 1094 asayiş olayının 1028'inin aydınlatıldığını, olayların aydınlatılma oranının yüzde 94 olduğunu bildirdi.

Mayıs ayında toplam 156 aranan kişinin yakalandığını vurgulayan Çelik, "Trafik denetimlerinde ise 61 bin 58 araç kontrol edildi, 12 bin 821 araca cezai işlem uygulandı, eksiği bulunan 373 araç trafikten men edildi. Bu ay içierisinde ise meydana gelen 296 trafik kazasında 163 vatandaşımız yaralanmış, 4 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Niğde Politika Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title