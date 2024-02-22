Niğde'de gümrük kaçağı 547 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık mevkisinde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, 547 elektronik sigara buldu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.