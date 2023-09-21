Niğde'de "Güçlü Aile Vizyonu Toplumsal Koruma Çalıştayı" düzenlendi

Niğde'de "Güçlü Aile Vizyonu Toplumsal Koruma Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştaya, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, paydaş kuruluşların yöneticileri ve personelleri ile il protokolü ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayda, aile odaklı sosyal hizmet modeli güçlendirecek çalışmalarla ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışılarak, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceği görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin topluma hizmet konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, genç, yaşlı, çocuk gibi toplumumuzun her kesimini ilgilendiren meselelerle bağımlılık, aile içi şiddet, endemik hastalıklar gibi konularda bilimsel araştırmalara ev sahipli yapıyor." ifadelerini kullandı.