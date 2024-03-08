Niğde'de Gerçekleştirilen Operasyonlarda 25 Hükümlü Yakalandı
Niğde'de 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı. Operasyonlarda ayrıca ifadeye yönelik aranması bulunan 36 kişiye işlem yapıldı.
Niğde'de 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-7 Mart tarihlerinden gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlüyü yakaladı.
Ayrıca operasyonlarda, ifadeye yönelik aranması bulunan 36, para cezası bulunan 4 kişiye işlem yapıldı.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.