Niğde'de Gerçekleştirilen Operasyonlarda 25 Hükümlü Yakalandı

Niğde'de 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-7 Mart tarihlerinden gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlüyü yakaladı.

Ayrıca operasyonlarda, ifadeye yönelik aranması bulunan 36, para cezası bulunan 4 kişiye işlem yapıldı.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.