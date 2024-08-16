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Niğde'de Gençlere Avrupa Dayanışma Programı İle İş İmkanı

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Niğde'de Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gençlere gönüllülük, staj ve iş ile kendi projelerini yürütme imkanı sunuluyor. Avrupa Gençlik, Eğitim ve Spor Derneği (AGED-DER) tarafından yürütülen projelerle gençlerin beceri ve yeterliklerini artırmayı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleniyor.

Niğde'de Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gençlere gönüllülük, staj ve iş ile kendi projelerini yürütme imkanı sunuluyor.

Avrupa Gençlik, Eğitim ve Spor Derneği (AGED-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Harmanşah, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklama, 2011 yılından beri hazırladıkları projelerle gençlerin, toplum yararı gözeten projelerde gönüllü çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Projelerle, gençlerin beceri ve yeterliklerini artırmayı, kuruluşların toplumsal dayanışma faaliyetlerine katılımını teşvik etmeyi, sosyal ihtiyaçlara cevap vermeyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Harmanşah, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Harmanşah, Dernek olarak Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından "Avrupa Dayanış Programı" ile yetkilendirildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gençleri hazırladıkları projeler kapsamında yurt dışına gönüllü olarak ücretsiz gönderiyor ve yurt dışından da yabancı gençleri ülkemize ve şehrimize getiriyoruz. Niğde'den şu anda İspanya'da ve Portekiz'de 4 olmak üzere 8 gencimiz yurt dışında. Ayrıca önümüzdeki aylarda yine 15 gencimizi proje kapsamında yurt dışına göndereceğiz. Ayrıca bunun tersi olarak da yurt dışından gelen gönüllülerimiz var. Derneğimizde halen Fransa'dan gelen gönüllümüz var, gönüllülerimizle çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan birisi İspanyolca, Fransızca, İngilizce ve Rusça dil kurslarımızdır."

Kaynak: AA / Güncel

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