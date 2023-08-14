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Niğde'de Genç Hayatını Kaybetti: Ağabeyin Kazara Ateş Alan Av Tüfeği Sonucu

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Niğde'de bir genç, ağabeyinin elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Ağabey gözaltına alındı.

Niğde'de bir genç, ağabeyinin elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik ilçesi Bozköy beldesi Yeşilyurt Mahallesi Ağaçal mevkisinde araç içindeyken A.K'nin elindeki av tüfeği, kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan fişeğin isabet ettiği kardeşi 17 yaşındaki R.K. ağır yaralandı.

R.K, götürüldüğü Çiftlik Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ağabey A.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Yeşilyurt Çiftlik Niğde Güncel Haberler

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