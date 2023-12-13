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Niğde'de Gazoz Fabrikasında Kimyasal Zehirlenme: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Niğde'deki bir gazoz fabrikasında kazan temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda 2 işçi ayakta tedavi edilirken, 1 işçinin durumu ağır.

NİĞDE'de gazoz fabrikasında kazan temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si, hayatını kaybetti. 2 işçinin ayakta tedavi edildiği, 1 işçinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gazoz fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kazan temizliği yapan 2 kişi kullandıkları kimyasal maddeden zehirlendi. Durumu fark eden 3 arkadaşı da onlara yardım etmek isterken etkilendi. Diğer çalışanlar, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Fabrikaya sevk edilen ekipler, 5 işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. İşçilerden Faruk Sert (35) ile Ufuk Kılıçarslan (29), kurtarılamadı. Durmuş Cebenay'ın (43) ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer 2 işçiye ise ayakta müdahale edildiği belirtildi. Ölen 2 işçinin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

VALİ ÇELİK, OLAY YERİNE GELDİ

Öte yandan Vali Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Çelik, "Burada kazan temizliği yapan 2 işçimiz ve onlara yardım etmek üzere gelen 3 işçi, kimyasal zehirlenme nedeniyle olaydan etkilendi. 2 vatandaşımız rahmetli oldu, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Maalesef üzüntü verici bir olay oldu. İnşallah bu tür olaylar olmaz. Aslında yaptıkları bir kazan temizliği. Fakat kazan temizliğinde kimyasal madde kullanmışlar. Kazan da aslında su kazanı. Normalde fabrika içerisinde kullanılan bir kazan değil; ama maalesef böyle üzüntü verici bir olay yaşandı. Bir yaralımızın durumu ağır. Onlara yardım ederken kimyasaldan etkilenen 2 kişi de ayakta tedavi görüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Niğde Kaza Sağlık Güncel Haberler

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