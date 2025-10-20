Haberler

Niğde'deki Gençlik Faaliyetleri Tanıtıldı
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Turan Sayın, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sayın, Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ndeki programda, kentteki gençlik faaliyetleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Gençlik merkezlerinde birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Sayın, gençlerle iç içe olan tüm işlerde öncülük ettiklerini söyledi.

Sayın, "Merkezim Her Yerde" projesiyle kentte ve kırsaldaki 7-25 yaş arasındaki birçok gençle temas kurduklarını kaydetti.

Gençleri sosyal, kültürel, sportif ve akademik atölye çalışmalarından faydalandırmak istediklerini dile getiren Sayın, gençlerin vatana, millete hayırlı bireyler olmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Birçok alanda kurs açtıklarını anlatan Sayın, "Yaptığımız kültürel ve sportif kursların dışında DENEYAP atölyelerimiz, robotik kodlama, kamplar ve yaz kurslarımız var. Çocuklarımız merkezlerimizi yaz, kış ve ara tatillerde aktif bir şekilde kullanıyor. Gençler burada her şeyden ücretsiz şekilde faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

