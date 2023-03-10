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Niğde'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Niğde'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Niğde'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temin ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

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