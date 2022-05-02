Niğde'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Tunceli'de yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Tunceli'de yakalandı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
 - Güncelleme:
Niğde'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Tunceli'de yakalandı

Niğde'de aradıkları kişiye telefonunun FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli Tunceli'de yakalandı.

TUNCELİ (AA) - Niğde'de aradıkları kişiye telefonunun FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli Tunceli'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen iki şüphelinin Niğde'den Tunceli'ye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde güvenlik noktasında kontrol yapan ekipler, şüpheli araçtaki A.K'yi ve Suriye uyruklu M.S.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Dolandırıcılık, Tunceli, Niğde, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title