Niğde'de Feci Kaza: İki Ölü, Bir Yaralı

Niğde'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası sürücünün kimliği henüz tespit edilemedi.

NİĞDE'de otomobilin şarampole yuvarlandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazada, aracı kimin kullandığı tespit edilemedi.

Kaza, 9 Kasım'da saat 14.30 sıralarında Yeni Çiftlik yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkan 51 BH 111 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan Mustafa M. ile Ahmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Muhammet Hamza Ç. ise ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Muhammet Hamza Ç., ileri tedavisi için Ankara'da bir hastaneye sevk edildi. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsinin ardından toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, incelemede otomobilin kimin kullandığı tespit edilemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
