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Niğde'de fabrika inşaatında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

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Niğde'nin Bor ilçesinde bir fabrikanın inşaatında çalışan kalıp ustası, yaklaşık 8 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi, ancak yapılan müdahale sonucunda işçi kurtarılamadı.

Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında yüksekten düşen kalıp ustası hayatını kaybetti.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan kalıp ustası Bilal K. (59), yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilal K. kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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