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Niğde'de fabrika inşaatında işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Niğde'nin Bor ilçesinde bir fabrika inşaatında çalışan bir işçi, beton kirişin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında çalışan bir işçi, beton kirişin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrika inşaatında çalışan M.A. (23), beton kirişin altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cenazesi Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Niğde Bor Güncel Haberler

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