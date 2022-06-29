Niğde'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, tedavi altına alındı.
Niğde'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, tedavi altına alındı.
Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Abdullah Özkul - Güncel