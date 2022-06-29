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Niğde'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, tedavi altına alındı.

Niğde'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, tedavi altına alındı.

Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı.

Yangın, kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

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