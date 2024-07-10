Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu
Niğde'de yaşanan etkili sağanak yağışlar sonucunda kent merkezi ile ilçelerde sel oluştu. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bor ilçesinde ise TOKİ Mahallesi'nde yollarda su birikintileri oluştu.
Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu.
Kent merkezi ile Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri, Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleri ile köylerde sağanak etkili oldu.
Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Bor ilçesi TOKİ Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.