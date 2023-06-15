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Niğde'de Esnafın Kampanya İçin Süslediği Balonlar Çalındı

Niğde'de Esnafın Kampanya İçin Süslediği Balonlar Çalındı

Güncel Haberler

Bankalar Caddesi'nde bulunan bir esnafın mağazasında başlattığı kampanya için süslediği balonlar gece saatlerinde bir kişi tarafından çalındı. Esnaf, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayı polise bildirdi.

Niğde'de bir esnafın, dükkanın önünü kampanya için süslediği balonları çalındı.

Bankalar Caddesi'nde bulunan mağazasında başlattığı kampanya için mağazayı balonlarla süsleyen esnafın balonlarını gece saatlerinde bir kişi alıp uzaklaştı. Sabah dükkana gelen esnaf, balonların olmadığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde Balonlarını gece saatlerinde bir kişinin balonun ipini çakmakla yakıp kopartıp gittiği yer alırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameraları inceleyen esnaf, görüntüleri polise teslim etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Niğde Güncel Haberler

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