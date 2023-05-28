Niğde'de Erdoğan coşkusu

Niğde'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini coşkuyla kutladı. Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi üzerine Niğde'de kutlamalar başladı. Kentte araçlarını Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrakları süsleyen vatandaşlar uzun konvoylar oluşturdu. Vatandaşlar Niğde Cumhuriyet Meydanında ki kutlamalara katıldı. Meydanda havai fişekler patlatılarak kutlamalar devam ediyor. - NİĞDE